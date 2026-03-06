Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı: O tarihe kadar sefer yok!

Bölgedeki askeri hareketlilik hava ulaşımında ciddi aksamalara neden olmaya devam ediyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, krizden etkilenen hava sahalarıyla ilgili gelişmeleri anbean izlediklerini belirterek güncel durumu paylaştı.

BÖLGESEL HAVA SAHASI KISITLAMALARI SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerindeki uçuş yasakları ve kısıtlamalara ilişkin şu detayları verdi: "İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de (Halep hariç) hava sahası kapalılıkları devam etmektedir. Umman, Ürdün ve Suudi Arabistan'da ise kısmi uçuşlar sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde hava trafiği kontrollü ve sınırlı şekilde yürütülmektedir."

UÇUŞ DURDURMA KARARLARI UZATILDI

Daha önce 6 Mart 2026 tarihine kadar askıya alınan seferlerde sürenin uzatıldığını kaydeden Uraloğlu, hava yolu şirketlerinin yeni takvimini şöyle açıkladı: "Bugün itibarıyla THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün uçuşları 9 Mart gün sonuna kadar durdurulmuştur. Ayrıca, İran seferleri kapsamında Pegasus Hava Yolları 12 Mart, Türk Hava Yolları ise 20 Mart tarihine kadar bu ülkeye olan seferlerini programdan çıkarmıştır."

Günlük değerlendirmeler neticesinde bugün Katar, Kuveyt, Bahreyn ve BAE uçuşlarının da gerçekleştirilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık verilerine göre, Türkiye ve bölge havalimanlarında yatıda bekleyen uçaklara dair operasyonel süreçler devam ediyor. Uraloğlu, uçakların durumunu "İstanbul Havalimanı’nda 4, Muğla Dalaman Havalimanı’nda 2, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda ise 1 Irak Havayolları uçağı yatıda bulunmaktadır. Toplam 7 uçak için yatı durumu söz konusu olup süreci ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edilmektedir. Öte yandan bugün itibariyle Tahran Havalimanı’nda Türk Hava Yolları ve Pegasus’a ait 2 uçağımız, Irak’ta ise Tailwind Havayolları’nın kiralık 1 uçağı bulunmaktadır." diyerek özetledi.

AZERBAYCAN UÇAKLARI IĞDIR'A İNDİ

Nahçıvan’da yaşanan İHA hadisesi sonrası alınan güvenlik önlemlerine de değinen Bakan Uraloğlu, şu bilgilendirmeyi yaptı: "Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na düşen İHA sonrası Azerbaycan Hava Yolları’na ait 2 ayrı yolcu uçağının Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na inişi planlı bir şekilde gerçekleştirilmiş; uçakta bulunan yolcular ise emniyetli bir şekilde karayolu ile Nahçıvan'a ulaştırılmıştır."

Bakan Uraloğlu, hava sahası ve havalimanlarında oluşabilecek her türlü değişikliğin ilgili birimlerle koordinasyon içinde takip edildiğini vurguladı.