Bakan Uraloğlu tarih verdi: 5G ihalesi için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dijitalleşme sürecinde kritik bir adım olan 5G ihalesinin 16 Ekim’de gerçekleştirileceğini açıkladı. İhale sonrası işletmeciler, 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti sunmaya başlayacak.

Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinin detaylarını paylaştı. Buna göre, 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans, 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden ihaleye çıkarılacak.

Toplamda 11 farklı frekans paketi, Türkiye’de mevcut GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilere tahsis edilecek. İşletmeciler ihaleye ayrı ayrı katılacak ve stratejilerine göre frekans için yarışacak.

Frekans ücretleri 3 eşit taksit halinde ödenebilecek. İhale şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi.

CİRODAN %5 PAY VE YETKİLENDİRME 2042’YE KADAR

Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029’da sona ereceğini hatırlattı. Bu tarihten sonra işletmecilerin altyapı ve hizmetleri, yeni yetkilendirme rejimi kapsamında olacak.

İşletmeciler, bu tarihten itibaren her yıl cirolarının %5’ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ödemekle yükümlü olacak. Yetkilendirme süresi ise 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak.

İHALE TAKVİMİ

İşletmeciler tekliflerini 9 Ekim’den itibaren sunabilecek.
Son başvuru tarihi 16 Ekim saat 09.30.
İhale, aynı gün 10.30’da BTK Merkez Binası’nda yapılacak.

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti:

“Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri sayesinde üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak.”

YERLİLİK VE MİLLİLİK ŞARTI

5G altyapısında yerlilik ve milliliğe de dikkat çekilecek.

%60 oranında yerli ürün
%30 oranında milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak.
Bakan Uraloğlu, bu düzenlemeyle teknolojide dışa bağımlılığın azalacağını ve yerli üretimin teşvik edileceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

