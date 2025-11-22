Bakan Uraloğlu Trabzon'da: ''Bugünümüz dünden iyi, yarınımız da inşallah bugünden iyi olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Simülasyonu (GENCMUN’25) programının kapanış oturumunda gençlerle buluştu. Bakan Uraloğlu, gençlerin bu platformda dünya meselelerini ele alarak adeta küçük bir Birleşmiş Milletler kurduğunu ifade etti ve Türkiye'nin en büyük gücünün gençler olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Birleşmiş Milletler'in İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı sonuçlarından ders alınarak 1945'te kurulduğunu hatırlatırken, ne yazık ki yakın zamana kadar Gazze ve İran'da, an itibarıyla da Sudan'da hala adaletsizliklerin ve savaşların devam ettiğine dikkat çekti. Dünya sorunlarının çözümü için güçlü olmanın zorunluluğuna işaret eden Uraloğlu, "Masada sözünüz geçmiyorsa, kürsüde ne kadar güzel konuşursanız konuşun, kararlar sizin lehinize olmayacaktır maalesef." yorumunu yaptı. Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki son 23 yıllık dönemde Türkiye'nin bu durumu değiştirdiğini vurgulayarak, "Türkiye'yi sahada bileği bükülemeyen bir ülke haline getirerek masada sözünü dinlettik. Tüm dünya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin ne dediğine kulak asıyor, 'Türkiye ne diyecek?' diye kulak kabartıyor." dedi. Türkiye'nin artık her alanda yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda oyun kuran bir ülke olduğunun altını çizdi.

YÜZYILLIK İŞLER 23 YILA SIĞDI

Türkiye'yi kalkındırma, demokrasiyi güçlendirme ve milleti yüceltme hedefine devam edeceklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yıla 100 yıllık işler sığdırdık. Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak yüzlerce projeye hep beraber ekip olarak imza attık." şeklinde konuştu. Güçlü liderlik ve istikrarın ekonomik ilerlemenin anahtarı olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Vesayetin zincirlerini kırdık," diyerek, güçlü liderlik sayesinde sosyal alandan ekonomiye, savunma sanayinden teknolojiye kadar her alanda ülkeye çağ atlatan bir rekabetçi ekonomi inşa edildiğini ve Türkiye Yüzyılı'na üretim, istihdam, ihracat ve milli gelirde rekorlar kırılarak girildiğini söyledi.

Uraloğlu, sadece yol, köprü, havalimanı ve hastane gibi devasa eserler inşa etmekle kalmadıklarını, aynı zamanda milletin hayallerine çekinmeden koşacağı bir Türkiye inşa ettiklerini belirtti. Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapıldığını dile getirdi. Türkiye'nin milli teknoloji ürünleri üreterek dünya çapında yeniliklere imza attığına dikkati çeken Bakan, Togg ile milletin yarım asırlık hayalinin gerçeğe dönüştürüldüğünü dile getirdi. Genç bilim insanları ile Türksat 6A'nın üretildiğini ve yüzde 80'in üzerinde yerlilik ve millilikle uzaya gönderilerek dünyanın üçte ikisine hizmet eder hale getirildiğini aktardı. Uraloğlu, geçen sene hizmete alınan 6A'dan sonra 7A'nın sırada olduğunu belirterek, teknoloji alanındaki en güncel müjdeyi verdi: "5G teknolojisiyle yine ülkemizi tanıştırıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene 5G teknolojisiyle ülkemizi tanıştırmış olacağız."

ULUSLARARASI KRIZLERDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Sahada güçlü olanın hem sahada hem de masada söz sahibi olacağını bir kez daha vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası krizlerdeki aktif rolüne değindi: "Gazze'de biz ateşkesin bir tarafıyız. Bölgemizdeki bütün çatışmalarda yine biz masanın bir tarafındayız. Tahıl koridorunda biz masadayız, Etiyopya ile Somali arasında masadayız, Sudan'da gayretlerimiz var, devam ediyoruz. Onun için biz güçlü olmak durumundayız."

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Günleri etkinliğine katıldı ve burada gazetecilerin kentteki projelere ilişkin sorularını yanıtladı. Özellikle Güney Çevre Yolu'nun büyük bir proje olduğunu belirterek, ilk etabının Akçakale ile Akyazı arasındaki 16 kilometrelik kısımda başlatıldığını bildirdi.

Toplam üç etaptan oluşan projenin, ikinci ve üçüncü etabını birleştirecek projelerinin tamamlandığını kaydeden Bakan, bu bölümlerin gelecek süreçte yatırıma alınıp devam ettirileceğini söyledi. Birinci etabın 16 kilometresinin 14 kilometresinin tünel ve viyadükten oluştuğuna dikkati çekerek, "Zorlu bir iş, nereden bakarsanız 3 senelik zaman diliminde ancak bitirebiliriz ilk başladığımızı ve geri kalanına da başlamış olacağız." bilgisini verdi. Maçka yolundan gelen ve tünellerle sahile inen güzergahtaki tünellerin bitirildiğini açıklayan Uraloğlu, bu tünellerin havalimanı inşaatı sırasında taş nakli için de lazım olacağını ve şehri daha az rahatsız etmek amacıyla kullanılacağını ifade ederek, "İnşallah orayı önümüzdeki sene bitiririz diye ümit ediyorum." dedi.