Bakan Uraloğlu: Türkiye haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasına girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen ve 15 Aralık 2014 tarihinde başlayan TÜRKSAT 6A projesi, Türkiye'yi küresel uydu operatörleri arasında yeni bir konuma taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, Türkiye kendi haberleşme uydusunu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Jeosenkron yörüngede görev yapan yeni uydunun devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin hem ulusal yayıncılık ve acil durum haberleşmesi kapasitesi arttı hem de teknoloji ihraç eden bir pazar haline gelmesinin önü açıldı.

UZAYDA 10 YILLIK YERLİLEŞME SERÜVENİ NASIL BAŞLADI?

TÜRKSAT 6A için yürütülen çalışmalar yaklaşık on yıllık bir geçmişe dayanıyor. Proje, 21 Mayıs 2015 tarihinde TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) iş birliğiyle TUSAŞ tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin (USET) açılmasıyla fiili üretim aşamasına geçti. Projedeki yerlilik ve millilik vurgusuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, üretim, fırlatma ve yörünge süreçlerine dair şu bilgileri paylaştı:"Yüzde 80'inin üzerinde yerlilik oranına ulaştırdığımız uydumuz için 84 yerli ve milli uydu ekipmanın üretimi yapıldı. TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, CTech ve TUSAŞ'ın ürettiği bileşenler test edilip uyduya entegre edildi. Tüm testleri başarıyla geçen uydumuzu, ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinden 9 Temmuz 2024'te uzaya fırlattık. 28 Aralık 2024'te ise nihai görev yörüngesi olan 42 derece doğu boylamına ulaşan uydumuzun ilk test yayınını da 17 Şubat 2025'te gerçekleştirdik. Böylece TÜRKSAT 6A ile ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık."

Türkiye'nin uzaydaki faaliyetleri 1994 yılında TÜRKSAT 1B uydusunun fırlatılmasıyla ivme kazandı. Gelinen noktada TÜRKSAT; 31, 42 ve 50 derece yörüngelerinde faaliyet gösteren toplam 6 aktif uydusuyla dünya uydu operatörleri arasında yer alıyor. Jeosenkron yörüngede konumlanan TÜRKSAT 6A, televizyon yayıncılığı ve acil durum haberleşmesi gibi kritik hizmetleri geniş bir coğrafyaya sunuyor. TÜRKSAT 6A sayesinde mevcut televizyon yayını yapan uydular yedeklenebilir duruma gelirken, kurumun toplam hizmet kapasitesinde de artış sağlandı.

TÜRKİYE'DEN HİNDİSTAN'IN DOĞUSUNA İLK İHRACAT!

Artan kapasite ve genişleyen kapsama alanı, beraberinde yeni teknoloji ve hizmet ihracatı fırsatlarını getirdi. Dubai'de düzenlenen ve Orta Doğu'nun en büyük yayıncılık fuarı olarak bilinen CABSAT 2025'te TÜRKSAT 6A üzerinden verilecek hizmetler için ilk ihracat gerçekleştirildi. Uraloğlu, bu ihracat adımını şu cümleyle duyurdu:"TÜRKSAT ile Dubai merkezli firma arasında imzalanan sözleşme kapsamında yapılan kapasite satışıyla TÜRKSAT, ilk kez Hindistan'ın doğusunda hizmet vermeye başladı"

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ KANALLAR ARTIK TÜRKSAT'TA!

TÜRKSAT 6A'nın faaliyete geçmesiyle birlikte Türkiye'nin uydu kapsama alanı dünyanın uzak noktalarına ulaştı. TÜRKSAT, sadece kendi bölgesinde hizmet veren bir operatör olmaktan çıkıp uluslararası alanda tercih edilen bir teknoloji markasına dönüştü. Uraloğlu, uydunun güncel hitap ettiği kitleyi ve kapsadığı ülkeleri şu ifadelerle açıkladı:"Uzay vatanımızdaki egemenliğimizi, teknoloji ihraç eden kabiliyetimizle birleştirdik. Bugün TÜRKSAT, sadece bir uydu operatörü değil, yurt dışında tercih edilen ve güven duyulan bir teknoloji markası hâline geldi. Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Tayland, Malezya ve Endonezya ile Sri Lanka'nın önde gelen platformu Freesat Lanka'nın 50 kanalını TÜRKSAT 6A'nın hizmet kapsamına dahil ettik. TÜRKSAT uydularımız artık 110'u aşkın ülkede 5,5 milyar nüfusa hitap ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, TÜRKSAT uyduları üzerinden hizmet veren toplam televizyon kanalı sayısı son on yılın en yüksek rakamı olan 532'ye çıktı. Özellikle yabancı menşeli televizyon kanallarının TÜRKSAT'ı tercih etmesiyle belirginleşen bu artış, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracat hacmini rekor bir düzeye taşıdı. Mevcut kapasitenin sınırlarının genişlemesiyle birlikte gözler, yörüngedeki ömrünü tamamlamaya yaklaşan 3A uydusunun yerini alacak olan yeni TÜRKSAT 7A projesine çevrildi.

TÜRKSAT'TA TARİHİ REKOR: YAYIN YAPAN KANAL SAYISI YÜZDE 20 ARTTI

TÜRKSAT 6A uydusunun faaliyete geçmesinin ardından Güney Asya pazarında elde edilen erişim gücü, küresel ölçekteki yayıncılık istatistiklerine doğrudan yansıdı. Kanal sayısının 532 bandına ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A uydusunun hizmete girmesiyle sağlanan Güney Asya açılımı, TÜRKSAT'ın küresel yayıncılık pazarındaki büyüme ivmesini tarihi bir rekora taşırken, TÜRKSAT uyduları üzerinden yayın yapan kanal sayısı sadece bir yılda yüzde 20'lik artış yakaladı. Yurtdışı merkezli kanal sayısındaki artış ise beş yılda yüzde 50 gibi rekor düzeyde oldu" dedi.

Uydu üzerinden yayın yapan ulusal ve uluslararası kanallardaki büyüme grafiği, rakamlara net bir şekilde yansıdı. 2020 yılının sonunda TÜRKSAT uydularını kullanan yabancı menşeli kanal sayısı 114 iken, bu sayı 2025 yılının sonu itibarıyla 171'e yükseldi. Uraloğlu, uluslararası yayıncıların gösterdiği bu yoğun talebin doğrudan bir sonucu olarak Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracat hacminin rekor düzeye ulaştığını bildirdi.

YENİ UYDU 2029'DA UZAYDA OLACAK

Uzaydaki haberleşme kapasitesini sürdürülebilir kılmayı hedefleyen Türkiye, bir yandan mevcut ihracat rekorlarını kayda geçirirken diğer yandan gelecek yılların uydu projeleri için hazırlıklarını tamamlıyor. 42 derece Doğu yörüngesinde aktif olarak görevine devam eden TÜRKSAT 3A uydusunun tasarım ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle TÜRKSAT 7A projesi başlatıldı. Bu proje kapsamında, TÜRKSAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı arasında 19 Haziran 2025 tarihinde bir finansman destek protokolü imzalandı. İmzalanan anlaşma ile 7A uydusunun yapım sürecine yönelik Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin çerçevesi netleştirildi. Bakan Uraloğlu, yapımına başlanan TÜRKSAT 7A uydusunun teknik hedeflerine ve sağlayacağı katkılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:"2029 yılında hizmete almayı planladığımız bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle, 7A uydusu Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır. Hizmete alındıktan sonra ülkemizin uzaydaki bağımsızlığının güçlü bir simgesi olarak varlığını sürdürecektir"