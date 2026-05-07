Bakan Uraloğlu Türkiye’nin ulaştırma vizyonunu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun resmi ziyaret kapsamında Almanya'nın Leipzig kentinde yürüttüğü temaslar devam ediyor. Bakan Uraloğlu, 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) çerçevesinde "İlerlemenin Temelleri: Yönetişim, Yenilik ve İş Birliği" temasıyla düzenlenen Bakanlar Açık Oturumunda konuştu. Oturumda Türkiye’nin ulaştırma vizyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, ulaştırma politikalarındaki kapasite hedeflerinin ötesine geçilmesi gerektiğini vurguladı.

KRİZLER GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI: ALTERNATİFİ OLMAYAN SİSTEM KIRILGAN!

Dayanıklılık kavramı üzerine konuşan Bakan Uraloğlu, sistemlerin işleyişine dair temel bir sorunla karşı karşıya olduklarını belirtti. Ulaştırma sistemlerinin her şartta çalışabilir olmasının önemine değinen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Ulaştırma sistemlerinin sadece kapasitesini arttırmakla mı yetineceğiz, yoksa onları her şartta çalışır, güvenilir ve sürdürülebilir hale mi getireceğiz? Son yıllarda yaşanan krizler, alternatifi olmayan her sistemin kırılgan olduğunu açıkça göstermiştir. Bu nedenle Türkiye, ulaştırma politikalarını yalnızca kapasite artışı üzerine değil; süreklilik, çeşitlilik ve esneklik üzerine inşa etmektedir"

Ulaştırma politikalarındaki amaçlarının tek bir hattı büyütmek olmadığını, aynı anda birden fazla güvenilir seçeneği mümkün kılmak olduğunu dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin yürüttüğü yatırımlara değindi. Uraloğlu, "Orta Koridor’un güçlendirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Marmaray ile sağlanan kesintisiz demiryolu bağlantısı, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu Projesi gibi girişimler bu yaklaşımımızın somut yansımalarıdır" dedi.

KITALAR BİR KEZ DAHA BİRLEŞİYOR: İSTANBUL KUZEY DEMİRYOLU

Mevcut ulaşım yatırımlarını daha da güçlendirecek olan İstanbul Kuzey Demiryolu projesinin hayata geçirileceğini belirten Uraloğlu, bu hattın lojistik ve yolcu taşımacılığındaki uluslararası rolünü anlattı: "Avrupa ve Asya kıtalarını bir kez daha bir birine bağlıyoruz. Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığının doğrudan hizmetine sunulacak olan bu çift hat elektrikli demir yolu ile kıtalararası yüksek kapasiteli kesintisiz demiryolunu da tesis etmiş olacağız"

Uluslararası ticarette kara üzerinden yapılan taşımacılıkların çeşitliliğinin öneminin herkes tarafından kabul gördüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu,"Elbette ki kara üzerinden yapılan taşımalar kapasite olarak deniz yolunun alternatifi olamaz. Ancak, coğrafyamızda yaşanan son gelişmeler ise bu çeşitliliğin yanında kapasiteleri de artırabildiğimiz en üst seviyelere çıkarmamız gerektiğini ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sistemlerdeki dayanıklılık kavramının yalnızca fiziksel altyapı üzerinden değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti. Süreçlerin etkinliğinin ve veri akışındaki sürekliliğin ulaştırma ağlarındaki önemini vurgulayan Uraloğlu, sınır geçişleri ile lojistik alanındaki veri paylaşımını artırmayı planladıklarını belirtti. İşlemlerin sadeleştirilmesi ve sınır ötesi akışın hızlandırılması hedeflerini aktaran Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili olarak "Böylece yalnızca fiziksel bağlantıları değil, sistemin bütününü güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

DEV YATIRIMLARDA BÜTÜNCÜL DÖNEM

İklim değişikliği, enerji güvenliği, dijital riskler ve jeopolitik gelişmelerin mevcut ulaştırma sistemleri üzerindeki doğrudan etkisine değinen Uraloğlu, yeni projelerde izledikleri entegrasyon stratejisini anlattı. Uraloğlu, küresel sorunlara karşı uluslararası iş birliğinin altını çizerek şunları söyledi: "Bu nedenle, ulaştırma yatırımlarını yalnızca sektörel değil, enerji, haberleşme ve lojistik sistemleriyle entegre, bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Uluslararası iş birliği bu sürecin temel unsurudur. Sınır ötesi koridorların etkinliği; ortak standartlar, veri paylaşımı ve güçlü koordinasyon ile mümkündür"

DÜNYANIN GÖZÜ İKLİM ZİRVESİ İÇİN TÜRKİYE'DE OLACAK

Türkiye'nin güçlü yönetişim, yenilikçi finansman modelleri ve çok taraflı iş birlikleri ile daha dirençli, sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmak için çalıştığı ifade edildi. Bakan Uraloğlu, bu vizyon kapsamında Türkiye’nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapacağı bilgisini paylaştı. Açıklamalarının ardından katılımcıları COP 31 kapsamında Türkiye’de bir araya gelmeye davet eden Uraloğlu, "Bu anlayış doğrultusunda, Türkiye’nin COP 31’e ev sahipliği yapacak olması, sürdürülebilirlik ve iklim dayanıklılığı konularındaki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) temasları çerçevesinde diplomatik görüşmeler de yürüttü. Uraloğlu, ITF marjında ev sahibi konumunda bulunan ITF Genel Sekreteri Young Tae Kim, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Yasushi Kaneko, Çekya Ulaştırma Bakanı Ivan Bednarik ve Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetlerinden Sorumlu Bakan Vekili Rumaih al-Rumaih ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.