Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dijital dönüşümünde kritik bir adım olan 5G ihalesinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”
Yayınlanma:

Türkiye, iletişim teknolojilerinde yeni bir döneme geçişin temelini attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

“HEDEFİMİZ 2,1 MİLYAR DOLARDI, 3,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTIK”

Bakan Uraloğlu, ihale sonuçlarına ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Paylaşımında, 5G’nin yalnızca bir teknoloji geçişi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak stratejik bir gelişme olduğunu vurguladı. “Türkiye'yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalemizi bugün gerçekleştirdik. 5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlediğimiz 2 milyar 125 milyon ABD doları hedefimiz, Katma Değer Vergisi (KDV) ile 3 milyar 534 milyon ABD dolarına ulaştı. Ekonomimize büyük bir katkı sunacak olan 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’a teşekkürlerimi iletiyorum.”

BTK’nın gerçekleştirdiği 5G ihalesi, mobil haberleşme altyapısının daha hızlı, güvenli ve güçlü bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. 5G teknolojisiyle birlikte internet hızları 10 kata kadar artacak, gecikme süreleri azalacak ve akıllı şehirler, otonom araçlar, sanayi otomasyonu, uzaktan sağlık hizmetleri gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilecek.

İhaleye Türkiye’nin üç büyük mobil operatörü olan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone katıldı. Firmalar, 5G altyapısının kurulması ve işletilmesi süreçlerinde belirli frekans bantları üzerinden yetkilendirildi. Bu sayede Türkiye, Avrupa ve Asya arasında dijital bir köprü oluşturma hedefinde önemli bir eşiği geride bırakmış oldu.

Everest’in zirvesine ilk ulaşan ekipten geriye kimse kalmadı: Efsane dağcı Kanchha Sherpa 92 yaşında hayatını kaybettiEverest’in zirvesine ilk ulaşan ekipten geriye kimse kalmadı: Efsane dağcı Kanchha Sherpa 92 yaşında hayatını kaybettiDünya
Rojin Kabaiş’in ölümüne dair iddialar büyürken Van YYÜ’den açıklama geldiRojin Kabaiş’in ölümüne dair iddialar büyürken Van YYÜ’den açıklama geldiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Abdulkadir Uraloğlu 5g
Günün Manşetleri
Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”
Devlet Denetleme Kurulu sahte e-imza olayını incelemeye aldı
‘Kendi ilacını, aşısını üreten bir Türkiye var artık’
“Türkiye-Afrika ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaşacak”
10 ilde 95 zanlı adliyeye sevk edildi
Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’na “Tefecilik ve Kara Para” operasyonu
Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştu
Change araç çetelerine büyük darbe!
Eski rektör Ünsal Ban hakkında yakalama kararı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
Çok Okunanlar
Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor
750 bin TL'si olanlar dikkat! İşte 32 günde en yüksek faiz veren bankalar 750 bin TL'si olanlar dikkat! İşte 32 günde en yüksek faiz veren bankalar
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Yağmur geliyor, hazırlıklı olun! Yağmur geliyor, hazırlıklı olun!
Ev hayali artık daha pahalı! Ev hayali artık daha pahalı!