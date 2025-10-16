Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”

Türkiye, iletişim teknolojilerinde yeni bir döneme geçişin temelini attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen 5G mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması, işletilmesi ve hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ihalesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

“HEDEFİMİZ 2,1 MİLYAR DOLARDI, 3,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTIK”

Bakan Uraloğlu, ihale sonuçlarına ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Paylaşımında, 5G’nin yalnızca bir teknoloji geçişi değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak stratejik bir gelişme olduğunu vurguladı. “Türkiye'yi iletişimde daha da ileriye taşıyacak 5G ihalemizi bugün gerçekleştirdik. 5G ihalesi kapsamında asgari değer olarak belirlediğimiz 2 milyar 125 milyon ABD doları hedefimiz, Katma Değer Vergisi (KDV) ile 3 milyar 534 milyon ABD dolarına ulaştı. Ekonomimize büyük bir katkı sunacak olan 5G ihalemize katılan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’a teşekkürlerimi iletiyorum.”

BTK’nın gerçekleştirdiği 5G ihalesi, mobil haberleşme altyapısının daha hızlı, güvenli ve güçlü bir yapıya kavuşmasını hedefliyor. 5G teknolojisiyle birlikte internet hızları 10 kata kadar artacak, gecikme süreleri azalacak ve akıllı şehirler, otonom araçlar, sanayi otomasyonu, uzaktan sağlık hizmetleri gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilecek.

İhaleye Türkiye’nin üç büyük mobil operatörü olan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone katıldı. Firmalar, 5G altyapısının kurulması ve işletilmesi süreçlerinde belirli frekans bantları üzerinden yetkilendirildi. Bu sayede Türkiye, Avrupa ve Asya arasında dijital bir köprü oluşturma hedefinde önemli bir eşiği geride bırakmış oldu.