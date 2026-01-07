Bakan Uraloğlu'ndan düşen Libya uçağıyla ilgili açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamuoyunun yakından takip ettiği Libya uçağı kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Uraloğlu, uçağın teknik incelemesinde kritik öneme sahip olan kara kutuların durumu hakkında bilgi verdi.

HASARLI CİHAZLAR İÇİN İNGİLTERE DEVREDE

Bakan Uraloğlu, kaza sonrası ele geçirilen cihazların fiziki durumuna değinerek, "Libya uçağının düşmüş olması hepimizi üzdü. Kara kutu cihazları ikisi de hasarlanmış. Dünyada bunu çözebilen İngiltere ile bu işin yapılması kararı alındı. Zaman alacak bir işlem. Heyetimizi görevlendirdik. Gidecekler ve bahsettiğim taraflarla süreci yakından takip edecekler. Kara kutu ve ses kayıt cihazları İngiltere’de incelenecek.'' dedi.