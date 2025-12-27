Bakan Uraloğlu'ndan Hataylılara müjde: Amanos tünellerinde çalışmalar Mart ayında başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da gerçekleştirilen "455 Bininci Konut Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, bölgedeki ulaşım projelerine dair önemli bilgiler verirken, Amanos Tünelleri için tarih verdi.

KAYBIN KARŞISINDA UMUDU ORTAYA KOYUYORUZ

Bakan Uraloğlu konuşmasına, "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, geride kalanlara ise sabır dileyerek başladı. Hatay’ın binlerce yıllık tarihi ve medeniyetleri buluşturan yapısıyla Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin sembol şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "455 Bin Konut Tamam" programıyla kenti yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve diğer kurumlarla tam bir seferberlik ruhuyla çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi: "Bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettik, kaldırdık çok şükür. Her kimin emeği varsa Allah ondan razı olsun. Elbette başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere… O hedef gösterdi, irade koydu ortaya."

Törenin anlamının sadece fiziki bir teslimat olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Burada bugün yalnızca bir anahtar teslim töreni yapmıyoruz. Bugün, kaybın karşısında umudu ortaya koyuyoruz; bugün, yarım kalan hayatları yeniden devam ettiriyoruz; geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı yorulmak bilmeden devam ettiriyoruz." dedi.

HATAY'A SON 23 YILDA 87 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Hatay’ın ulaşım ve haberleşme altyapısını güçlendirmek adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, geçmiş dönem yatırımlarına dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde geçen son 23 yılda, Bakanlık olarak Hatay’a yaklaşık 87 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.

AMANOS TÜNELLERİ İÇİN İLK KAZMA VURULUYOR

Konuşmasının son bölümünde bölgenin en kritik ulaşım projelerine değinen Bakan Uraloğlu, İskenderun-Antakya Otoyolu’nda çalışmaların başladığını hatırlattı. Hataylıların uzun süredir beklediği Amanos Tünelleri projesi için de müjdeyi veren Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Amanos Tünellerinde de çalışmalara Mart ayında temelini atarak başlıyoruz. Hatay’a ne lazımsa biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya devam edeceğiz."