Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: Bölgede yüksek risk devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Doğu’da devam eden çatışmaların deniz trafiğine etkileri ve Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki su yollarındaki hareketliliğin kesintisiz izlendiğini belirten Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı’ndaki ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

BASRA KÖRFEZİ'NDE GEMİ TRAFİĞİ DURDU

Bölgedeki savaş durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri tamamen durduruldu. Mevcut durumda Basra Körfezi’nde yüzlerce geminin bekleyişi sürerken, bazı ticari gemilerde hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Bölgenin yüksek risk taşıdığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, deniz güvenliğine ilişkin alınan önlemleri detaylandırdı.

GÜVENLİK SEVİYESİ 3'E ÇIKARILDI

Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, bölgede bulunan Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod kapsamında güvenlik önlemlerinin artırıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Güvenlik Seviyesi 3’e çıkarmıştık, bu seviye halen geçerli." dedi. Gemilere yapılan uyarılara dikkat çeken Bakan, "Gemilerimize seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç hâlinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdik." açıklamasında bulundu.

Hürmüz Boğazı ve çevresindeki riskli alanda Türk bayraklı gemi bulunmadığını ancak Türk sahipli gemilerin takibinin sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi: "Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz. Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz."