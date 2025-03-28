Bakan uyardı: Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medyada yaş sınırlaması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 13-16 yaş arasındaki kullanıcıların ebeveyn iznine tabi olması gerektiğini belirtirken, 13 yaş altına sosyal medya kullanımına izin verilmemesini önerdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan uyardı: Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor!
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Geçen yılın son aylarından itibaren gündemde olan sosyal medya yaş sınırlaması ile ilgili açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Sosyal medyada 13-16 yaş arasındaki kullanıcılar ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına ise izin verilmesin" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birinci dereceden, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile genel anlamda sosyal medyada yaş sınırlamasını değerlendirdiklerini belirtti. Uraloğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ekipleriyle bir araya geldik ve bir yol haritası oluşturduk. Artık bu düzenlemeyi metne dökme noktasındayız. Bu noktada geldiğimiz sonuç şu şekildedir: 13-16 yaş arasındaki kullanıcılar ebeveyn iznine tabi olacak, 13 yaş altına ise izin verilmeyecek. Bu konuda genel bir mutabakat sağladık. Bu düzenlemeyi Meclis takdirine sunmak için AK Parti grubumuz tarafından bu yıl içinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital bağımlılıkla mücadele konusunda önemli bir açıklama yapmıştı. Göktaş, "Dijital bağımlılık, artık ciddi bir sorun haline geldi. Çocuklarımızı bu tehlikelerden korumak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Göktaş, 13 yaş altı için kısıtlama, 13-16 yaş arası için ise ebeveyn onayıyla kademeli bir düzenleme yapılacağını belirtti. "Yasal bir düzenleme için çalışmalarımızda son aşamaya geldik. İlgili paydaş Bakanlıklarla birlikte çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

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