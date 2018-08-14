Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sanayicilere yönelik 1.2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuklarını söyledi.

Varank konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:



"Bu sene açılacak tüm TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığında (TEYDEB) çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1,2 milyar TL kullandıracağız.



“TEYDEB 2.0 kapsamında cari açığı azaltacak veya katma değeri yüksek ürün, süreç ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyeceğiz"



“TEYDEB kuruluşundan 2017 yılına kadar 23 yılda yaklaşık 10 bin proje için toplam 8.3 milyar lira destek sağladığı ve bu desteklerle 15 milyar liralık Ar-Ge hacmi oluşturuldu.



“1 Ağustos itibariyle açılan SADE kapsamında açılan çağrıya başvuracak projeler için 200 milyon TL bütçe ayrıldı. Yıl sonuna kadar sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni çağrılar açacağız.



“Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ürün ve teknolojilerin yerli olarak geliştirilmesine destek vereceğiz.



“Bu yeni destek programının, cari açığın azaltılması başta olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin üretimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.



“Buradan bütün sanayicilerimize, girişimcilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Yeni fikri olanlar ve yeni ürün geliştirmek isteyenlere her türlü desteği vermeye hazırız.”