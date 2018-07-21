Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atandı.

Bakan yardımcılıklarına atama yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile beş bakanlığa bakan yardımcısı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı.



Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferoğlu getirildi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcıları ise Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu oldu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan, Ömer Arısoy; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İskurt, Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun atandı.



Sağlık Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak görev yapacak isim ise Prof. Dr. Muhammet Güven oldu.



ulusal.com.tr



