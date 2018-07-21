banner982
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi
FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu
FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu
Bakan yardımcılar belli oldu
Bakan yardımcılar belli oldu
İsrail Gazze’ye saldırı başlattı
İsrail Gazze’ye saldırı başlattı

Bakan yardımcılar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atandı.

Bakan yardımcılar belli oldu

Bakan yardımcılıklarına atama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile beş bakanlığa bakan yardımcısı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarına bakan yardımcıları atadı. 

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferoğlu getirildi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcıları ise Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu oldu. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan, Ömer Arısoy; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Enver İskurt, Ömer Fatih Sayan ve  Selim Dursun atandı.

Sağlık Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak görev yapacak isim ise  Prof. Dr. Muhammet Güven oldu. 

ulusal.com.tr
 
 

Etiketler; #kararname #cumhurbaşkanlığı #bakan #atama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.