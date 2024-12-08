Bakan Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı arasında kritik görüşme! Suriye'deki son gelişmeler ele alındı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 8 Aralık 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.