Bakan Yaşar Güler'den ABD ve PKK'ya uyarı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile bir araya geldi.

Komutanlardan terörle mücadele operasyonlarındaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde ertelediği sözde seçimlerle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.

- Konu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelesi olarak servis edilmekte ve uluslararası kamuoyu yanıltılmaktadır. Mesela DAEŞ ile mücadele değil, doğrudan ülkeyi ve bölgeyi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulanmaya çalışılmasıdır.

"PKK'nın sözde seçim çalışmalarını kesinlikle reddediyoruz." diyen Yaşar Güler, bölücü terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

- Terör örgütü tarafından bölgesel gerçekliklerle bağdaşmayan yapay terör devleti kurulmasının bir aşaması olarak görülen bu sözde seçim çalışmalarını kesinlikle reddediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, güney sınırlarının hemen ötesinde bölücü örgütün bir terör koridoru kurmasına asla müsaade etmeyecektir.

Bakan Yaşar Güler, Türkiye'nin operasyonları sonrası, PKK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hareket alanı bulamadığına dikkat çekti.