Bakan Yerlikaya 21 günde ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Yerlikaya, Suriye'deki rejimin değişiminden sonra ülkelerine geri dönenlerin sayısında artış görüldüğünü belirtti. "21 gün içinde 35 bin 114 Suriyeli, yani 6 bin 97 aile, vatanlarına döndü. Daha önce günlük ortalama 362 kişi dönerken, şu an bu rakam günlük 1700'e ulaştı," dedi. 2017'den bu yana toplamda 775 bin 114 Suriyelinin geri döndüğünü ifade eden Bakan, geri dönüşlerin yoğun olarak Halep'e gerçekleştiğini ve en fazla göçün İstanbul'dan yapıldığını söyledi.

Yeni Yıl Tedbirleri: 309 Bin Personel Görev Başında

Yılbaşı tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetlerinden toplam 309 bin personelin görev aldığını belirten Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

Emniyet: 207 bin polis

Jandarma: 99 bin personel

Sahil Güvenlik: 3 bin personel

Trafik Denetimi: 30 bin personel, 36 bin 527 aracın görevlendirilmesi

“Daha önce 2 uygulama noktası varken şu anda 20 noktada alkol denetimi yapıyoruz. Tüm denetimlerimiz Perşembe sabahı 08.00'e kadar kesintisiz sürecek.”

Kaçak Alkol Operasyonları ve Sahte İçkiye Karşı Hassasiyet

Kaçak ve sahte alkolle ilgili operasyonlarda son iki ayda 295 bin litre kaçak alkol ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "820 operasyonda 25 kişi tutuklandı. Bu yıl toplamında ise 1 milyon 723 bin litre kaçak alkol yakalandı. Sahte alkolden kaynaklı 37 vatandaşımızı kaybettik," dedi.

Düzensiz Göçle Müadelede Kararlılık

Yerlikaya, düzensiz göçle müadelede ulusal ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiklerini vurguladı. Görevde olduğu süre içinde 7 bin 626 göçmen kaçakçısı organizatörünün tutuklandığını, 8 bin 431 araca el konulduğunu ifade etti. "Ülkemize yasal giriş ve kalışı olan yabancıları memnuniyetle ağırlıyoruz, ancak kaçakçılara karşı sıfır toleransla hareket ediyoruz," dedi.

Asayiş Suçlarında Düşüş

Asayiş olaylarında önemli bir azalma sağlandığını belirten Yerlikaya, şu verileri paylaştı:

İşlenen tüm suçlarda %4,2 oranında düşüş

Konut hırsızlığı %47 azalarak 29 bine düştü

İş yeri hırsızlığı %41 azaldı

Asayiş olaylarının %98'i aydınlatıldı

Terörle Müadele ve Organize Suçlarla Müadele

Yerlikaya, terörle müadelede önemli mesafeler alındığını ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:

1 Haziran 2023'ten itibaren 1425 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/KCK'dan 15 bin 310 tutuklama

162 bombalı eylem dahil 214 terör eylemi engellendi

Organize suçlarla müadelede ise 830 organize suç örgütü çökertildi, bu kapsamda 6 bin 438 tutuklama yapıldı ve 106 milyar liralık mal varlığına el konuldu.