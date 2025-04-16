Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'den Suriye'ye kaç kişi döndü?

Göç İdaresi’nin, insan onurunu esas alan bir anlayışla 12 yıl önce kurulduğunu belirten Yerlikaya, “Bugün sadece bir kurumun değil, insan odaklı bir yaklaşımın da yıl dönümünü kutluyoruz” dedi.

Türkiye’nin göçü yalnızca bir güvenlik meselesi olarak değil, aynı zamanda insani, sosyolojik ve uluslararası boyutları olan çok yönlü bir olgu olarak ele aldığını vurgulayan Yerlikaya, “Göç politikalarımızın merkezinde insan onuru var. Zorla yerinden edilen insanların dramına göz yummuyor, aynı zamanda ülkemizin güvenliğinden de ödün vermiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye, göç yönetiminde dünyaya örnek oldu”

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde insanı merkeze alan ama kamu güvenliğini de önceleyen bir göç politikasının başarıyla uygulandığını vurgulayarak, Türkiye’nin göç yönetiminde dünyaya model ülke haline geldiğini söyledi.

Düzensiz göçle mücadelede önemli kazanımlar sağlandığını dile getiren Yerlikaya, “2017-2025 arasında Suriye’ye dönenlerin sayısı 915 bin 515’e ulaştı. Sadece 9 Aralık 2024’ten bu yana ise 175 bin 512 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Bu, yaklaşık 33 bin 730 aile demek” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, bu sürecin şeffaflık içinde yürütüldüğünü belirterek, tüm geri dönüşlerin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde gerçekleştiğini hatırlattı. Ayrıca Suriye’ye göç temsilcisi atanarak sürecin yerinden takip edildiğini, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışıldığını ve geri dönüşlerin randevu sistemiyle düzenli şekilde yürütüldüğünü söyledi.

"Düzensiz göç rotası değişti"

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede 5 aşamalı strateji uyguladıklarını aktararak, alınan sınır güvenliği önlemleri sayesinde 2024 yılında 140 binden fazla kişinin sınır dışı edildiğini, 2025 yılı itibarıyla da bu sayının 27 bin 673’e ulaştığını bildirdi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin yüzde 71’inin sınır dışı edildiğini belirten Yerlikaya, bu oranın tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu ifade etti.

Sınır güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlar kapsamında 1272 kilometrelik güvenlik duvarı, 1636 kilometrelik devriye yolu ve 1058 kilometrelik aydınlatma hattı inşa edildiğini belirten Yerlikaya, gözetleme kulesi sayısının da 198’e yükseldiğini söyledi.

Yerlikaya ayrıca, mobil göç araçlarıyla bugüne kadar 3 milyon 724 bin 945 yabancının kimlik kontrolünün yapıldığını, 145 bin 435 düzensiz göçmenin tespit edilerek sınır dışı sürecinin başlatıldığını kaydetti.

"İşgücü sömürüsüne karşı yeni adımlar"

Düzensiz işgücü göçüyle mücadele kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sistem entegrasyonu sağlandığını anlatan Yerlikaya, kayıt dışı istihdamı engellemeye yönelik adımlar atıldığını söyledi. Ayrıca geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin 18 bin 780’e çıkarıldığını, İstanbul Havalimanı’nda yeni bir aktarma merkezi kurulduğunu belirtti.

“Gazzelilerin yerinden edilmesi söz konusu değil”

Son günlerde kamuoyuna yansıyan “Gazzeli sivillerin Suriye’nin kuzeyine yerleştirileceği” yönündeki iddialara da değinen Yerlikaya, bu iddiaların kesinlikle doğru olmadığını belirtti. Türkiye’nin Filistin halkının mücadelesine güçlü destek verdiğini vurgulayan Yerlikaya, “Filistinlilerin kendi topraklarından edilmesine yönelik hiçbir planın parçası değiliz. Bu yöndeki iddialar manipülasyon amacı taşımaktadır” dedi.