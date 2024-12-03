Bakan Yerlikaya: Adana'da 'Narkoçelik-50' operasyonunda 825 kilogram eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Narkoçelik-50" operasyonunda önemli bir uyuşturucu sevkiyatının engellendiğini duyurdu.

Sude İnak Sude İnak
Bakan Yerlikaya: Adana'da 'Narkoçelik-50' operasyonunda 825 kilogram eroin ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da gerçekleştirilen "Narkoçelik-50" operasyonuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yerlikaya, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlandığını duyurdu.

Operasyon, 10 ay süren takibin ardından gerçekleştirildi. Ekipler, bir araçta yapılan aramada, 825 kilogram eroini, 1512 kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirdi. Ayrıca, operasyonda 1 şüpheli zehir ticareti suçlamasıyla yakalandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kahraman Polislerimize teşekkür ediyorum. Bu başarılı operasyon, narkotik suçlarla mücadelede önemli bir adım daha atıldığını göstermektedir" dedi. Operasyonun, zehir tacirlerinin önüne geçilmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması açısından büyük bir önem taşıdığı vurgulandı.

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