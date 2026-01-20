Bakan Yerlikaya: Bayrağımıza uzanan her kirli el hak ettiği cezayı bulacaktır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağa yönelik yapılan saldırıya tepki gösterdi. Yerlikaya, saldırının Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan açık bir provokasyon olduğunu vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağa yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, saldırıyı lanetleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Nusaybin–Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz.

Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir.

Bu provokatörler aklından çıkarmasın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz.

Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.

Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır.”

