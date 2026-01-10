Bakan Yerlikaya bilançoyu açıkladı: 34 ildeki FETÖ operasyonunda son durum ne?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin son verilerini kamuoyuyla paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik ülke genelinde sürdürülen operasyonlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütle bağlantılı şahıslara yönelik geniş çaplı bir hareketlilik yaşandı.

34 İLDE EŞ ZAMANLI TAKİP

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı verilere göre, jandarma ekipleri son 2 hafta içerisinde 34 farklı ilde operasyonlar düzenledi. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen bu çalışmalarda toplam 77 şüpheli gözaltına alındı.

YARISINDAN FAZLASI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şahısların adli süreçleri hakkında da bilgi verildi. Gözaltına alınan 77 kişiden 43’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Ali Yerlikaya fetö operasyon
