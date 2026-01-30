Bakan Yerlikaya duyurdu: 14 günde 521 gözaltı! İşte operasyonun detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 14 gündür aralıksız sürdürülen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Zehir tacirlerinin iletişim yöntemlerini deşifre eden güvenlik güçleri, şüphelilerin uyuşturucu satışını ve ticaretini sosyal medya platformları ile mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize bir şekilde yürüttüklerini tespit etti.

414 PERSONEL VE 46 TİM SAHAYA İNDİ

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. İl jandarma komutanlıklarına bağlı 46 narkotik ve asayiş ekibinden oluşan toplam 414 personel sahaya indi.

Ekipler; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van olmak üzere toplam 23 ilde operasyonlar düzenledi.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı verilere göre, son iki haftayı kapsayan bu operasyonlarda 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda toplam 521 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 177'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 91'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

"ZİNCİRİN HER HALKASINI KIRIP ATIYORUZ"

Operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "23 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. 521 şüpheliyi yakaladık. 177'si tutuklandı. 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı, çok boyutlu ve kararlı bir seferberliktir. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."