Bakan Yerlikaya duyurdu: 25 ilde eş zamanlı operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye genelinde terör örgütüne yönelik dev operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Simge Sarıyar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, sabahın erken saatlerinde 25 farklı ilde eş zamanlı harekat düzenlendiğini bildirdi.

Jandarma ve Polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen 125 şüpheli yakalandı.

JANDARMA VE POLİSTEN ORTAK DARBE: İŞTE O İLLER

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri sahaya indi. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlar; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, İzmir, Iğdır, Nevşehir, Erzurum, Denizli, Kırklareli, Şanlıurfa ve Yalova’da yapıldı.

"DEVLETİMİZİN KUDRETİNİ GÖRECEKLER"

Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, terör unsurlarına karşı kararlılık mesajı verdi. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize kastedenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar, değerlerimize saldıranlar; karşılarında ancak ve ancak devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecektir!”

