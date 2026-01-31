Bakan Yerlikaya duyurdu: 29 tutuklama! Mersin'de "yasa dışı bahis" operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de gerçekleştirilen kapsamlı "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonunun bilançosunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ve Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, suç örgütünün mali boyutu gözler önüne serildi. Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri suç gelirlerini akladıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin hesaplarında sadece bir yıl içerisinde gerçekleşen para transferi hacminin 1 milyar 900 milyon lira olduğu belirlendi.

ŞİRKET HESAPLARI VE LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheliden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 4 şüphelinin işlemlerine ise devam ediliyor.

Suç örgütünün mali yapısına yönelik de sert tedbirler alındı. Operasyonda 11 şirkete ait banka hesaplarına bloke konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 taşınmaz ve 10 araca da el konuldu.

"ŞÜPHELENDİĞİNİZ DURUMDA 112'Yİ ARAYIN"

Operasyonu gerçekleştiren Mersin Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet birimlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin yanındayız. Sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım."