Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 ilde uyuşturucu operasyonu, 123 gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada zehir tacirlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Mersin, Çanakkale ve Isparta'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 123 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar neticesinde toplam 465 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini aktardı. Operasyonların ana hedefinin, özellikle gençleri odağına alan, sosyal medya ve mesajlaşma programlarını kullanarak mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğu belirtildi.

101 ADRESE 574 PERSONELLE EŞ ZAMANLI BASKIN

Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen süreçte, saha araştırmaları ve analiz faaliyetleri tamamlandıktan sonra düğmeye basıldı. Çanakkale, Isparta ve Mersin'de belirlenen 101 farklı adrese düzenlenen baskınlarda; 131 Asayiş Timi, 9 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 6 Komando Timi ve 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği görev aldı. Toplamda 574 jandarma personelinin katılımıyla zehir tacirlerine büyük bir darbe vuruldu.

Operasyonda emeği geçen ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, sürece ilişkin şu detayları paylaştı: "Ezine, Isparta ve Tarsus Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Çanakkale, Isparta ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarımıza, 131 Asayiş Timi, 9 Jandarma Motorlu Asayiş Timi, 6 Komando Timi, 574 Jandarma personeli ve 12 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte 101 farklı adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak operasyonlar düzenliyoruz."