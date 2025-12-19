Bakan Yerlikaya duyurdu: 32 şehirde eş zamanlı ‘DEAŞ’ baskını!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen kapsamlı çalışmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin son 2 haftadır aralıksız sürdürdüğü takip ve operasyonlar neticesinde, örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde aktif rol alan ve finansal destek sağlayan şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

170 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda elde edilen sayısal verileri ve şüphelilerin son hukuki durumunu şu sözlerle aktardı: "32 ilde DEAŞ’a yönelik polisimizin yaptığı operasyonlarımızla 170 şüpheliyi yakaladık. İlk etapta; 10’u tutuklandı. 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerine devam ediliyor."

İSTİHBARAT VE TEM ORTAKLIĞINDA 32 İLDE DEV OPERASYON

Operasyonun arka planındaki dev koordinasyon ağına dikkat çeken Yerlikaya, sürecin Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü belirtti. İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince sahada icra edilen operasyonların coğrafi kapsamını da açıklayan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM İstihbarat Başkanlığımız, TEM Daire Başkanlığımız ve MİT Başkanlığımız koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van, Yalova ve Yozgat olmak üzere toplam 32 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz."