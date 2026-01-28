Bakan Yerlikaya duyurdu: 46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, 46 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 82’si tutuklanırken, 54’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

GAYBUBET EVLERİ VE KRİPTOLU HABERLEŞME AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerin örgüt içindeki faaliyetlerine dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Emniyet birimlerinin tespitlerine göre, yakalanan şahısların örgütün "Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanma, Eğitim Yapılanması, Öğrenci Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar" içerisinde aktif rol aldıkları belirlendi.

Şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları saptandı. Ayrıca bu kişilerin örgüt içerisindeki sorumlu düzeydeki şahıslarla irtibatlı oldukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları tespit edildi. Operasyonun en dikkat çeken noktalarından biri ise şüphelilerin yakalanmamak için örgüt tarafından "Gaybubet Evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıklarının belirlenmesi oldu.

ANKARA VE İSTANBUL DAHİL 46 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli olarak yürütüldü. Bu merkezlere ek olarak Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Sivas, Rize, Uşak ve Trabzon’da görevli TEM ve KOM Şube Müdürlükleri de sahada aktif rol aldı.

Operasyona katılan emniyet güçlerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele mesajını şu ifadelerle yineledi: "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."