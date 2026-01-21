Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde suç örgütlerine dev operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içerisinde 9 ilde eş zamanlı olarak 9 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

İl Jandarma Komutanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen baskınlarda toplam 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 65’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YATIRIM DOLANDIRICILIĞINDAN SİLAH KAÇAKÇILIĞINA

Operasyonların detaylarında örgütlerin faaliyet alanları da gün yüzüne çıktı. Giresun'da vatandaşları sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı" vaadiyle kandıran dolandırıcılar hedef alınırken, Tokat'ta internet siteleri aracılığıyla yasa dışı bahis oynatan ve para transferine aracılık eden şebeke çökertildi. Operasyonlar kapsamında Adana ve Diyarbakır'da silah kaçakçılığı yapanlar, Ankara'da tefecilik suçu işleyenler kıskıvrak yakalandı. Ayrıca Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır illerinde uyuşturucu ticaretini organize bir şekilde yürüten zehir tacirlerine geçit verilmedi.

Soruşturmanın mali boyutunda ise çarpıcı rakamlara ulaşıldı. Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasındaki hesap hareketlerinin toplam 7 milyar 29 milyon TL olduğu belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler neticesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.

Bu kapsamda şüphelilere ait 7 ev, 5 arsa, 508 banka hesabı, 6 kripto cüzdan ve 50 milyon TL nakit paraya el koyma işlemi uygulandı.