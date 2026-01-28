Bakan Yerlikaya duyurdu: Antalya'da 10 yıllık faili meçhul cinayet dosyası DNA testiyle çözüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 10 yıl önce gerçekleşen faili meçhul kadın cinayetinin, emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda çözüldüğünü bildirdi.

DOSYALAR YENİDEN AÇILDI, ARŞİVLER TEK TEK TARANDI

Antalya'da 29 Şubat 2016 tarihinde öldürülen S.K. isimli kadının katil ya da katillerinin yakalanması amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında özel bir çalışma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu dosyayı teknolojik imkanlarla yeniden incelemeye aldı. Failin daha önce benzer suçlara karışmış olabileceği değerlendirilerek geniş çaplı bir arşiv taraması gerçekleştirildi.

Yapılan detaylı incelemelerde, 14 Haziran 2019'da Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde öldürülen K.K.D. isimli kadın cinayeti ile 2016'daki S.K. cinayeti arasında dikkat çekici benzerlikler tespit edildi. Bakan Yerlikaya, soruşturmanın seyrini değiştiren bu gelişmeyi şu sözlerle aktardı: "2019'da K.K.D. isimli kadın cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K'nin 2016'da işlenen cinayetin de faili olabileceği değerlendirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri hapisteki M.K'den 25 Kasım 2025'te kan örneği alarak, 2016'da öldürülen S.K'den elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi."

ADLİ TIP RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan 22 Ocak 2026 tarihinde gelen rapor, şüpheleri doğruladı. S.K.'den daha önce elde edilen örneklerden çıkarılan DNA profili ile şüpheli M.K.'den alınan kan örneğinin uyumlu olduğu kesinleşti. Böylece 29 Şubat 2016'da öldürülen S.K.'nin katilinin de halihazırda cezaevinde bulunan M.K. olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Cinayetin aydınlatılmasının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, görev alan ekipleri tebrik ederek şunları kaydetti: "29 Şubat 2016'da öldürülen S.K. adlı kadının katilinin de M.K. olduğu tespit edildi. Cinayet aydınlatıldı. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah, ayağınıza taş değdirmesin. İki kadını öldüren vicdansız, polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimizle geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece gündüz mücadelemize devam ediyoruz."