Bakan Yerlikaya duyurdu: Aranan suçlular uluslararası operasyonla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan Yerlikaya duyurdu: Aranan suçlular uluslararası operasyonla yakalandı
Yayınlanma:

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A. ve L.C.B. isimli şahısların yakalanarak Türkiye’ye iadeleri sağlandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan bu kişilerin izi, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonlarla sürüldü. Buna göre;

“Çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan K.I.,
“Silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma” suçundan aranan O.E.,
“Kasten öldürme” suçundan aranan F.A., Gürcistan’da,
“Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından aranan Y.E.,
“Uyuşturucu ticareti” suçundan aranan Ö.G., Almanya’da,
“Kasten öldürme” suçundan aranan Y.K.Ç.,
“Uyuşturucu ticareti” suçundan aranan N.Ç., Birleşik Arap Emirlikleri’nde,
“Kasten öldürme” suçundan aranan A.A., İsviçre’de,
“Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız satmak ve bulundurmak” suçundan aranan L.C.B., Hırvatistan’da yakalandı.
Yakalanan tüm şahıslar Türkiye’ye iade edildi.

Bakan Yerlikaya, suça karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.”

Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalarGüllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalarGündem
Kırıkkale’de 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandıKırıkkale’de 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandıYurt
operasyon Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
Aranan suçlular uluslararası operasyonla yakalandı
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Netanyahu Trump'ın Gazze planını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Beyaz Saray’dan kritik açıklama
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yurt dışına çıkış yasağı
Bankacılık sektörü 8 ayda 563 milyar lira kazandı
“AB üyeliğimiz Avrupa’nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır”
Soma’da santral açılsın, Muğla’da karşıyız
Kaç Suriyeli ülkesine geri döndü?
Çok Okunanlar
10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor 10 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar 30 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, Motorin ve LPG’de güncel rakamlar
Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları Altın rekor tazeledi: 30 Eylül altın fiyatları
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalar Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni detaylar: Temizlikçisinden çarpıcı açıklamalar
Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak! Başkentte su krizi: 6 Ekim’e kadar su kesinti olacak!