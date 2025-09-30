Bakan Yerlikaya duyurdu: Aranan suçlular uluslararası operasyonla yakalandı

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A. ve L.C.B. isimli şahısların yakalanarak Türkiye’ye iadeleri sağlandı.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan bu kişilerin izi, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonlarla sürüldü. Buna göre;

“Çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan K.I.,

“Silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma” suçundan aranan O.E.,

“Kasten öldürme” suçundan aranan F.A., Gürcistan’da,

“Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından aranan Y.E.,

“Uyuşturucu ticareti” suçundan aranan Ö.G., Almanya’da,

“Kasten öldürme” suçundan aranan Y.K.Ç.,

“Uyuşturucu ticareti” suçundan aranan N.Ç., Birleşik Arap Emirlikleri’nde,

“Kasten öldürme” suçundan aranan A.A., İsviçre’de,

“Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız satmak ve bulundurmak” suçundan aranan L.C.B., Hırvatistan’da yakalandı.

Yakalanan tüm şahıslar Türkiye’ye iade edildi.

Bakan Yerlikaya, suça karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz.”