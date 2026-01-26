Bakan Yerlikaya duyurdu: Barış Turgut suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mersin merkezli Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt elebaşı ile birlikte toplam 38 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, örgüt liderinin de dahil olduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şahısların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

PİYASAYI ELE GEÇİRMEK İÇİN KURŞUN YAĞDIRDILAR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli dosya çalışması, örgütün faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı. Yapılan tespitlere göre; suç örgütünün il genelindeki lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmeyi ve tekelleşmeyi hedeflediği belirlendi. Bu amaç doğrultusunda lavaş üretimi yapan işletmelere yönelik tehdit ve baskı uygulayan örgüt üyelerinin, 2 ayrı kasten yaralama olayına karıştığı saptandı.

Ayrıca şüphelilerin, rakip gördükleri iş yerlerine ve lavaş üreten şahıslara yönelik 10 ayrı kurşunlama eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyon kapsamındaki aramalarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

10 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETİ

Operasyonun mali boyutuna ilişkin veriler ise örgütün ekonomik gücünü ortaya koydu. Bakan Yerlikaya, suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 araca el konulduğunu açıkladı. Mali incelemeler sonucunda, örgütle bağlantılı 85 banka hesabında son 5 yıl içerisinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi ve bu hesaplara da el konuldu.

Operasyonun kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda, organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."