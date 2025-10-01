Bakan Yerlikaya duyurdu: Eski tip ehliyetler o tarihten sonra kullanılmayacak!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Ekim 2025’ten sonra eski tip ehliyetlerin geçersiz olacağını açıkladı. Yaklaşık 2 milyon kişinin henüz ehliyetini yenilemediğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, milyonlarca sürücüyü ilgilendiren açıklamasında, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

“Süre uzatılmayacak”

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kağıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır. Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındı. Günlük ortalama 64 bin 750 eski tip sürücü belgesi değiştirildi” dedi.

Eski ehliyet kullanan sürücü sayısı

Uzatma kararının ardından taleplerin hızla düştüğünü kaydeden Bakan Yerlikaya, “Ağustos’ta 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577 eski tip sürücü belgesi değiştirildi), eylülde 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890 eski tip sürücü belgesi değiştirildi) yapıldı. Halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevu alalım ve eski belgelerimizi yenileyelim” ifadelerini kullandı.

