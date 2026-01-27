Bakan Yerlikaya duyurdu: Hakkari'de dev operasyon! 348 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yüzlerce kilogram uyuşturucunun piyasaya sürülmeden ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şubesi ekipleri, bölgedeki uyuşturucu faaliyetlerine yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde harekete geçti. Ekiplerin belirlediği noktalara düzenlenen baskınlarda zehir tacirlerinin depoladığı maddeler ortaya çıkarıldı.

YÜKSEKOVA KIRSALINDA 348 KİLOGRAM UYUŞTURUCU

Bakan Yerlikaya, operasyonun bilançosunu detaylarıyla paylaştı. Bölgede yapılan aramalarda toplam 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yerlikaya konuya ilişkin, "Yüksekova kırsalında, 332 kilogram skunk, 16 kilogram metamfetamin olmak üzere 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan şüphelilere yönelik operasyon devam ediyor." bilgisini verdi.

Uyuşturucuyla mücadelenin sadece yakalamalarla sınırlı kalmadığını, sürecin çok katmanlı ve kararlı bir şekilde yönetildiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, suç örgütlerine göz açtırılmayacağını belirtti. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor, bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Emeği geçenleri tebrik ederim."