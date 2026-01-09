Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı ve eş zamanlı bir operasyon düzenlendiğini bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 96 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarına ilişkin, "İstanbul merkezli 21 ilde elebaşılığını yurt dışında (cezaevinde) bulunan şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik bu sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 96 şüpheliyi yakaladık." açıklamasında bulundu.

OPERASYON 21 İLE YAYILDI

Operasyonun merkezi İstanbul olsa da soruşturma ağı Türkiye genelinde 21 ili kapsadı. Ekipler İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Emniyet güçlerinin tespitlerine göre, çökertilen suç örgütünün çalışma yöntemleri de dikkat çekti. Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden "lüks yaşam" ve "yüksek kazanç" vaadiyle suç örgütlerine üye kazandırmaya çalıştıkları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlendi.

YAŞI KÜÇÜK ÇOCUKLARI KULLANIYORLARDI

Soruşturma dosyasındaki verilere göre örgüt, hücre evlerine yerleştirdiği ve genellikle yaşı küçük olan kişileri suç eylemlerinde kullandı. Bu kişilerin çalıntı araç veya motosikletlerle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve yağma amacıyla tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonla vatandaşların organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan zarar görmesinin engellendiğini vurguladı.

Organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Yerlikaya, başta Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.