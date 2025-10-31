Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul ve Yalova'da 'şehir eşkıyaları'na operasyon

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Yalova merkezli operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

SUÇ LİSTESİ KABARIK

Elebaşılığını cezaevinde bulunan bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne yönelik icra edilen eş zamanlı operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şu kayıtlara yer verdi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucu, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve TCK 191 eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler ve bu şüphelilerin saklandıkları hücre evi olarak değerlendirilen adreslere yönelik bu sabah İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi merkezli Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu şehir eşkıyalarının vatandaşlarımıza zarar vermesi engellendi."

Operasyonlarda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım. Bizim mücadelemiz, vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz."