Bakan Yerlikaya duyurdu: İşte motosiklet kazalarını önlemek için caydırıcı ceza planı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını önlemek amacıyla hazırlanan yeni eylem planını İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nda açıkladı. "Bir Kural 1 Ömür" mottosuyla hazırlanan bu plan, motosiklet sürücülerine yönelik caydırıcı cezaları içeriyor.

Yerlikaya, motosiklet kazalarının sayısındaki artışa dikkat çekerek, sürücülere daha fazla eğitim ve denetim yapılacağını belirtti. Türkiye'deki motosiklet sayısının 2019'da 3,3 milyon iken 2024'te 6,3 milyona ulaştığını ifade etti.

CEZALAR ARTIYOR: HEDEF DAHA GÜVENLİ TRAFİK

Yeni plan kapsamında, özellikle trafik ihlalleri konusunda caydırıcılığı artırmak için cezalar gözden geçirildi. Yerlikaya, kırmızı ışık ihlali ve kask kullanmama gibi suçlara verilecek cezaların arttığını açıkladı.

Kırmızı ışıkta geçmek: Birinci kez 5 bin TL, ikinci kez 10 bin TL, üçüncü kez 15 bin TL ceza verilecek ve 30 gün sürücü belgesi alınacak. Dördüncü ihlalde ceza 20 bin TL'ye çıkacak, beşinci ihlalde ise 30 bin TL ve 90 gün süreyle ehliyetin iptal edilmesi söz konusu olacak. Ayrıca, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 80 bin TL ceza ve ehliyet iptali uygulanacak.

Kask kullanmamak: İlk ihlalde 1500 TL, ikinci ihlalde 3 bin TL, üçüncü ve daha fazla ihlalde ise 9 bin TL ceza uygulanacak. Her üçünde de kaskı olmayan motosikletli durdurulduğu zaman o kask gelene kadar oradan gönderilmeyecek.

Akrobatik hareketler ve yarış: Trafikte yapılan akrobatik hareketlerin ve yarışın cezası 47 bin TL olacak ve 60 gün trafikten men edilecek. Ayrıca, yarış yapan sürücünün ehliyeti 2 yıl süreyle alınacak ve motoru 60 gün trafikten men edilecek.

MOTOSİKLET KAZALARININ ARTIŞI ENDİŞE VERİCİ

Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, motosiklet kazalarındaki ölümler son yıllarda ciddi bir artış gösterdi. 2023 yılında motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1307 iken, 2024'te bu sayı 1584'e ulaştı. Bakan Yerlikaya, motosiklet kazalarının her iki kazadan birine karıştığını ve ölümlü kazaların %37,5'inin motosikletli sürücüler tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ölümlü kazalarda en fazla can kaybının 16-20 yaş grubunda olduğu belirtildi. Yerlikaya, genç yaşlarda motosiklet kazalarının artmasının, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti. Geçen yıl 16-20 yaş grubunda 363 motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini, 21-25 yaş arasındaki ölümlerin ise 309 olduğunu belirtti.

Yerlikaya, motosikletle teslimat yapan motokuryelere yönelik özel bir düzenlemenin de yolda olduğunu belirtti. Bu düzenlemenin ayrıntıları ise ilerleyen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanacak.

Motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için denetimlerin artırılacağı ve motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uygun hareket etmelerinin sağlanacağı ifade edildi. Bakan Yerlikaya, son 6 yılda motosiklet denetimlerinin %114 oranında arttığını ve cezai işlemlerin %101 oranında yükseldiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın en önemli mesajı, trafik kurallarına uymamanın, sadece bir ceza değil, bir hayat kaybına neden olabileceği oldu. Yerlikaya, "Bir Kural, Bir Ömür" anlayışıyla trafik güvenliğini sağlamaya yönelik mücadelelerinin süreceğini belirtti.