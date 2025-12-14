Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 20 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan suçlulara yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan 20 suçlu ile ulusal seviyede aranan 4 kişinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, emniyet ve jandarma birimlerinin koordinasyonunda yürütülen operasyonlar sonucunda toplam 24 firari şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edilmek üzere Türkiye’ye getirildi.

Yakalanan kişilerin, haklarında çıkarılan yakalama kararları doğrultusunda uzun süredir arandıkları belirtilirken, operasyonların uluslararası iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı’nın, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.