Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 40 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, uluslararası iş birlikleri neticesinde toplam 40 suçlu yakalandı. Bu kişilerin 27’si Gürcistan’dan, 4’ü Almanya’dan, 3’ü Bulgaristan’dan getirilirken; Amerika Birleşik Devletleri, Hırvatistan, İsviçre, Karadağ, Rusya ve Yunanistan’dan da birer suçlu Türkiye’ye iade edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İSİMLER TEK TEK YAKALANDI

Kırmızı bültenle aranan birçok kritik ismin adresi Gürcistan oldu. Yapılan operasyonlarda 'kasten öldürme' suçundan aranan H.S., 'suç örgütüne üye olma, kasten öldürme' suçlarından aranan E.C.A. ve 'hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama' suçlarından aranan S.C. yakalanarak iade edildi. Ayrıca 'fuhuşa teşvik' suçundan aranan C.E. ve C.E. isimli şahıslar, 'yağma ve yaralama' suçlarından aranan Ç.B. ile 'suç örgütü kurma, hırsızlık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' suçlarından aranan A.Ö. de Türkiye'ye getirildi. Gürcistan'daki operasyonların devamında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan H.U., 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarından aranan A.K., 'resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan H.G. ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan S.Ç. isimli şahıslar da yakalananlar arasında yer aldı.

ABD’de 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan M.T. yakalanırken, Almanya’da 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan aranan T.T. ve Ü.A., 'kasten öldürme' suçundan aranan H.Y. ve 'hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranan M.K. isimli şahıslar Türkiye'ye teslim edildi.

Ayrıca Hırvatistan’da 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan Y.Ö., Karadağ’da 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan aranan E.Ş., Rusya’da 'kasten öldürme' suçundan aranan H.Ş. ve Yunanistan’da O.T. isimli şahıs yakalanarak iadeleri sağlandı.

ULUSAL ARAMA LİSTESİNDEKİ İSİMLER DE YAKALANDI

Kırmızı bültenin yanı sıra ulusal seviyede aranan suçlulara yönelik takipler de sonuç verdi. İsviçre’de 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan B.C. yakalanırken, Bulgaristan’da da 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan Ü.D. ile 'dolandırıcılık, hakaret, gizliliğin ihlali, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, yağma, kişisel verileri ele geçirme' suçlarından aranan E.A. ele geçirildi.

Ulusal seviyede aranan diğer isimlerin büyük çoğunluğu da yine Gürcistan'da yakalandı. Bu kapsamda 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan Ü.K., 'dolandırıcılık ve hırsızlık' suçlarından aranan M.A., 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından aranan S.D. ve 'başkalarına ait kimlik kullanma ve hırsızlık' suçlarından aranan A.R.K. iade edildi. Ayrıca 'kasten öldürme' suçundan aranan Z.M. ve T.M., 'uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak, hırsızlık' suçlarından aranan A.G. ile 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık,hırsızlık, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından aranan Ş.V. Türkiye'ye getirildi.

'Ruhsatsız silah taşınması veya bulundurulması, işkence ve yağma' suçlarından aranan Ü.U., 'dolandırıcılık' suçundan aranan S.Ş. ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma, resmi belgede sahtecilik' suçlarından aranan Ö.K. yakalandı. Ayrıca '5809 sayılı yasaya muhalefet ve dolandırıcılık' suçlarından aranan M.Ö., 'tasarlayarak öldürme ve hakaret' suçlarından aranan M.Y., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve kullanmak' suçundan aranan Ö.U., 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan aranan Ü.Y. ve 'zimmet, malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçlarından aranan A.M.S. isimli şahıslar da başarılı operasyonlarla Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.