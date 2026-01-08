Bakan Yerlikaya duyurdu: Mersin'de sahte çakar kullanan sürücüye rekor ceza

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan çakarlı araç görüntüleri üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuata aykırı sesli ve ışıklı uyarı sistemleri kullanan araçların sahibinin H.A. olduğu tespit edildi. H.A.'nın, şahsına ait iki ayrı araca da yasa dışı çakar sistemi entegre ettiği belirlendi.

EHLİYET GİTTİ, ARAÇLAR MEN EDİLDİ

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan işlem neticesinde, sürücü H.A. hakkında izin verilmeyen araçlara ışıklı veya sesli uyarı işareti takmak ve kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı. Sürücüye toplam 414 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 90 gün süreyle el konulurken, usulsüz donanım bulunan her iki araç da 30’ar gün süreyle trafikten men edildi.

DENETİMLER ARTTI, İHLALLER AZALDI

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılı sonunda yapılan yasal düzenlemelerle cezaların caydırıcılığının artırıldığını hatırlattı. Son bir yılda çakar denetimlerinin yüzde 338 oranında artırıldığını belirten Yerlikaya, bu sıkı denetimler sayesinde yasa dışı kullanımın yaklaşık yüzde 87 oranında azaldığını vurguladı.

"YENİ DÜZENLEMELER YOLDA"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin detaylarını ve istatistiki verileri şu sözlerle aktardı: "Yasa dışı olarak iki aracına çakar takan sürücünün ehliyeti 90 gün süreyle geri alındı, iki araç da 30’ar gün süreyle trafikten men edildi. Toplam 414 bin lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada yer alan çakarlı araçlarla ilgili olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde çakarlı iki aracın sahibinin H.A. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan cezai işlemler uygulandı. 2024 yılının sonunda yasa dışı çakar konusunda kanunda bir değişiklik yaparak caydırıcı cezalar getirmiştik. Son 1 yılda çakar konusunda denetimlerimizi yüzde 338 arttırmamıza rağmen yasa dışı çakar kullanımı yaklaşık yüzde 87 oranında azaldı. Caydırıcı cezalarla trafik kuralı ihlallerinin ne kadar azalabileceğini, yasa dışı çakar konusunda istatistiki verilerle tespit etmiş olduk. Yeni Trafik Kanunu Teklifimizde de caydırıcı cezalar geliyor."