Bakan Yerlikaya duyurdu: Sanal suç şebekelerine dev darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gün içerisinde ülke genelinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Gerçekleştirilen baskınlarda toplam 259 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 131'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

37 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonların merkezinde "nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis" suçlarının yer aldığını belirtti. 37 il merkezli gerçekleştirilen bu operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 66'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yerlikaya, operasyonların amacını şu sözlerle vurguladı: "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği ve yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik."

OLTALAMA YÖNTEMİYLE DOLANDIRDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar, suçluların kullandığı yöntemleri de açığa çıkardı. İl emniyet müdürlükleri siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yapılan tespitler sonucunda şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Tespit edilen suç yöntemlerine ilişkin detayları paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'ürün satışı, hesap kiralama, ev satış dolandırıcılığı, araç kiralama' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi."

Operasyonda görev alan ekipleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, vatandaşlara da önemli bir uyarıda bulundu.

Şüpheli durumlarda vatandaşların çekinmeden ihbarda bulunmasını isteyen Yerlikaya, "Siber suç ve suçlularla ilgili şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz, gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.