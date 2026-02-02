Bakan Yerlikaya duyurdu: Şanlıurfa merkezli tefeci operasyonunda 23 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şanlıurfa merkezli yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yapan organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonun mali boyutu ise dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, "Şanlıurfa’da tefeci organize suç örgütüne yönelik jandarmamızın düzenlediği operasyonda 4,2 milyar lira hesap hareketi bulunan 37 şüpheliyi yakaladık. 23’ü tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" bilgisini verdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileriyle desteklenen operasyonda, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen devasa bir mal varlığına da el konuldu. Bakanlık verilerine göre; şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon lira değerinde 20 adet taşınmaz, 55 adet araç ve bin 145 adet banka hesabına el konuldu. Ayrıca suç gelirlerinin aklandığı değerlendirilen 12 adet şirkete TMSF tarafından kayyım atandığı belirtildi.

545 PERSONEL VE JİHA DESTEKLİ DEV OPERASYON

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen süreç, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın saha çalışmalarıyla sonuca ulaştı. Toplam 45 farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 545 jandarma personeli görev alırken, operasyona Jandarma İHA (JİHA) da havadan destek sağladı. Güvenlik güçlerinin yaptığı tespitler, örgütün acımasız çalışma yöntemlerini de ortaya koydu. Yakalanan şüphelilerin; "faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi."

"AYNI KARARLILIKLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Gözaltına alınan şahıslar hakkında savcılık soruşturmasının başladığını belirten Bakan Yerlikaya, suç örgütlerine karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği mesajını verdi. Yerlikaya açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Organize suç örgütleri ve çetelerle nasıl kararlılıkla mücadele ediyorsak, tefecilere karşı da aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."