Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber suç çetesine 22 milyonluk darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada 21 il merkezli siber suç operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 346 şüpheli yakalanırken, bunlardan 99’u tutuklandı, 60’ı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin; çocuk müstehcenliği, çevrim içi taciz, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, mobil bankacılık dolandırıcılığı ve sanal kumar gibi suçlarla bağlantılı olduğunu belirtti.

Ayrıca oltalama (phishing) siteleri ve sahte sosyal medya hesapları üzerinden, araç kiralama, kapora dolandırıcılığı, yüksek kazanç vaadi ve bungalov kiralama temalarıyla vatandaşların hedef alındığı tespit edildi.

22 MİLYON 800 BİN TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla yürütülen operasyonlarda; 7 araç, 1 iş yeri, 6 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı silah ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 22 milyon 800 bin TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Operasyona Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile il emniyet müdürlükleri koordineli olarak katıldı.

Yerlikaya, operasyonda görev alan güvenlik birimlerini ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek şu mesajı verdi: “Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır.”

Yerlikaya ayrıca vatandaşlara şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri çağrısında bulundu.