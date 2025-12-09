Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde düzenlenen geniş kapsamlı siber operasyonlarda 204 kişinin gözaltına alındığını duyurarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç şebekelerine karşı verilen mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Bakan, vatandaşları siber tehlikelere karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarırken, son beş günlük operasyonların sonuçlarını detaylandırdı. Yerlikaya, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 204 şüpheliyi yakaladık" açıklamasını yaptı.

24 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, 24 il merkezini kapsadı. Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen bu baskınlarda yakalanan şüphelilerden 68'i tutuklandı. Ayrıca, 30 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların adli işlemleri devam etmekte.

Yakalanan şüphelilerin işlediği suçlar arasında yasa dışı bahis ve kumar oynatma, bu sitelerde para nakline aracılık etme ve reklam yapma yer alıyor. Ayrıca, müstehcen çocuk görüntüsü bulundurma ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçları da tespit edildi.

Nitelikli dolandırıcılık konusunda ise şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla, "kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları saptandı. Ayrıca kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanması gibi konularda da paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

YERLİKAYA’DAN VATANDAŞA UYARI

Bakan Yerlikaya, bu operasyonlar sayesinde şüpheliler aracılığıyla işlenmesi muhtemel olan yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan kaynaklanacak vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini ifade etti. Yakalanan tüm şüpheliler hakkında ilgili savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Bakan, vatandaşların şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlattı.

Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum: 600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum: 600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?Ekonomi
Hamam böceği yedirme işkencesi davasında karar: Sanıklara verilen ceza şaşırttıHamam böceği yedirme işkencesi davasında karar: Sanıklara verilen ceza şaşırttıYurt
Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
FETÖ’nün para trafiği ortaya çıktı!
Türkiye, AARIENEA’da ilk kez başkan seçildi!
Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Memur ihale paralarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı
İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davası ertelendi
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı
Çok Okunanlar
Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı! Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı!
BİM’de Salı fırsatları! BİM’de Salı fırsatları!
Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum
FED kararı öncesi altın düşüşte FED kararı öncesi altın düşüşte
İstanbul barajlarında kırmızı alarm! İstanbul barajlarında kırmızı alarm!