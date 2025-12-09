Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç şebekelerine karşı verilen mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurguladı. Bakan, vatandaşları siber tehlikelere karşı daha dikkatli olmaları yönünde uyarırken, son beş günlük operasyonların sonuçlarını detaylandırdı. Yerlikaya, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür polislerimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 204 şüpheliyi yakaladık" açıklamasını yaptı.

24 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda yürütülen operasyonlar, 24 il merkezini kapsadı. Adıyaman, Ankara, Antalya, Ardahan, Çanakkale, Denizli, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen bu baskınlarda yakalanan şüphelilerden 68'i tutuklandı. Ayrıca, 30 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şahısların adli işlemleri devam etmekte.

Yakalanan şüphelilerin işlediği suçlar arasında yasa dışı bahis ve kumar oynatma, bu sitelerde para nakline aracılık etme ve reklam yapma yer alıyor. Ayrıca, müstehcen çocuk görüntüsü bulundurma ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçları da tespit edildi.

Nitelikli dolandırıcılık konusunda ise şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla, "kamu görevlisi, ürün/hizmet satışı, düşük faizli kredi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları saptandı. Ayrıca kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanması gibi konularda da paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

YERLİKAYA’DAN VATANDAŞA UYARI

Bakan Yerlikaya, bu operasyonlar sayesinde şüpheliler aracılığıyla işlenmesi muhtemel olan yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan kaynaklanacak vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini ifade etti. Yakalanan tüm şüpheliler hakkında ilgili savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Bakan, vatandaşların şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğini hatırlattı.