Bakan Yerlikaya duyurdu: Siber suçlara ağır darbe, çok sayıda şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık koordinesinde son 5 gündür aralıksız sürdürülen operasyonlar; Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt merkezli olarak gerçekleştirildi. Bu illerde düzenlenen baskınlarda toplam 126 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BAHİS, DOLANDIRICILIK VE KRİPTO TUZAĞI

Güvenlik birimlerinin yaptığı teknik incelemeler sonucunda şüphelilerin geniş bir suç yelpazesinde faaliyet gösterdiği belirlendi. Yakalanan şahısların; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi.

Suç dosyası sadece bahisle sınırlı kalmadı. Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "ürün satışı" ve "kripto yatırım ortaklığı danışmanlığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları ortaya çıktı. Ayrıca kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulanması, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağlanması da tespit edilen suçlar arasında yer aldı. Operasyonlar kapsamında çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına karışanlar da yakalandı.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 41 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.