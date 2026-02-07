Bakan Yerlikaya duyurdu! Sınırda 240 kilo uyuşturucu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sürülmeden engellendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Edirne Emniyet Müdürlüğümüzce 'Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 240 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik" dedi.

KAPIKULE'DE KOORDİNELİ BASKIN

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tır ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordinasyon sağladı.

Gümrük sahasında durdurulan tırda yapılan detaylı aramada 240 kg skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.S. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyona katılan ekipleri tebrik ederken, uyuşturucu ile mücadelenin kapsamına dair net mesajlar verdi. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Biz uyuşturucuya karşı savaş açtık! Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır. Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."