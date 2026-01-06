Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 20 günde FETÖ'ye ağır darbe

Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen ve son 20 günü kapsayan operasyonların ayrıntılarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadelesine dair güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Polis ekiplerince son 20 gündür aralıksız devam eden operasyonlar neticesinde toplam 223 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Operasyonların hedefindeki şüphelilerin örgüt içerisindeki faaliyetlerine dikkat çeken Bakan Yerlikaya, zanlıların örgütün kriptolu haberleşme yöntemlerini kullandığını ve finansal akış sağladığını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarına ve şüphelilerin yasal durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "FETÖ’nün "Mahrem yapılanmalar" içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87’si tutuklandı. 50’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor"

