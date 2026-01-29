Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 5 günde 19 ilde dev operasyon

İçişleri Bakanlığı, dijital suç ağlarına yönelik son 5 gündür aralıksız sürdürülen operasyonların sonuçlarını paylaştı. 19 ilde düzenlenen operasyonlarda yüzlerce şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 200 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 65'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; polis ekiplerinin "nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis" suçlarını hedef alan 19 il merkezli baskınlar gerçekleştirdiğini belirtti.

SİBER ÇETELERİN YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan incelemelerde suç şebekelerinin kullandığı yöntemler de gün yüzüne çıkarıldı. Bakan Yerlikaya sürece dair şu detayları paylaştı: "Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'Görev yap kazanç sağla ve ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, POS tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi."

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonlar; Adana, Adıyaman, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun ve Van’da gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatılırken Yerlikaya, "Siber suçlara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, dijital alanda vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermiyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

