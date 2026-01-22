Bakan Yerlikaya duyurdu: "Türkiye artık transit göç rotası değil!"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde "Huzur" ve göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen denetimlerin bilançosunu duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Dün yapılan denetimlerde toplam 372 bin 409 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Sahada 27 bin 697 personel ve 8 bin 702 ekip görev aldı. Ekipler, 5 bin 531 sabit noktada, 7 bin 482 umuma açık yerde ve 422 terminalde kontroller sağladı. Toplamda 14 bin 261 noktada yapılan aramalar sonucunda 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken, 478 düzensiz göçmen yakalandı.

"ÜLKEMİZ TRANSİT GÖÇ ROTASI OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR"

Bakan Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerle ilgili yasal prosedürün derhal uygulandığını belirterek, "Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı" bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin göç politikasının insan hakları ve hukuk çerçevesinde, kamu güvenliğinden taviz vermeden yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, entegre sınır yönetimi ve düzenli geri dönüş mekanizmalarına dikkat çekti. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Göç Yönetimini insan hakları, hukuk ve medeniyet değerlerimize uygun şekilde, kamu düzeni ve güvenliğini önceleyen bir anlayışla ele alıyoruz. Göç yönetiminin düzenli göç yönetimi, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, entegre sınır yönetimi, uluslararası koruma; gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş dahil olmak üzere tüm başlıklarında dünyaya örnek bir politika izliyoruz."

Yerlikaya, yürütülen kararlı mücadelenin sonucuna ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden, kararlılıkla sürmektedir. Stratejik bir anlayışla yürüttüğümüz düzensiz göçle mücadele çalışmaları sonucunda ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır."