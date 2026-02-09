Bakan Yerlikaya duyurdu: Zehir tacirlerine geçit yok! 144 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 10 günde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı. Polis ekiplerince 24 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda toplam 144 şüpheli yakalandı.

Emniyet güçlerinin yaptığı aramalarda; 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlüklerimizce; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."