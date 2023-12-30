Bakan Yerlikaya: Gereği Yapıldı

Süper Kupa maçının iptal edilmesi sonrası, sosyal medyada kışkırtıcı içerikler paylaşan 2 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltı anına ait görüntüleri yayınladı. Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi.

Bakan Yerlikaya: Gereği Yapıldı

Süper Kupa finaline ilişkin “provokatif paylaşım” yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin ilk gözaltılar da yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltıları sosyal medya hesabından duyurdu.

“Gereği yapıldı” diyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı,

“Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır."

Bir gözaltı haberi daha Samsun'dan geldi.

“Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs “Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır.

Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir.”



Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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