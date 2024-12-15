Bakan Yerlikaya geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerine ilişkin son rakamları paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Yerlikaya geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı
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Geri dönüşlerdeki artışa dikkat çeken Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun bir şekilde yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde, 8 Aralık’ta ülkesine dönen Suriyeli sayısı 240’tı. Dün itibarıyla bu sayı 1847’ye ulaştı. Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra geri dönüşlerde ciddi bir artış gözleniyor. Yılın ilk 11 ayında 121 bin 695 Suriyeli, gönüllü ve onurlu bir şekilde ülkelerine döndü.”
Bakan Yerlikaya, 2016 yılından bu yana ülkelerine dönen Suriyelilerin toplam sayısının 738 bini aştığını ifade etti. Geri dönenlerin şehirlerine göre dağılımını da paylaşan Yerlikaya, Suriye genelinde şu rakamlara ulaşıldığını belirtti:

1 milyon 247 bin Halepli,
189 bin İdlipli,
107 bin Deyrizorlu,
104 bin Hamalı,
97 bin Hasekeli,
89 bin Şamlı,
84 bin Rakkalı,
70 bin Humuslu,
31 bin Lazkiyeli,
39 bin diğer şehirlerden,
Türkiye’de doğan 87 bin 216 Suriyeli.

Toplamda Türkiye'deki Suriyeli nüfusun 2 milyon 938 bin 261 kişi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, geri dönüşlerin gönüllülük esasına dayalı ve güvenli şekilde devam edeceğini belirtti.

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