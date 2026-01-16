Bakan Yerlikaya paylaştı: 15 ilde dev operasyon, göçmen kaçakçılığı ağı çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin 15 ilde eş zamanlı yürüttüğü operasyonlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ağır darbe vurulduğunu açıkladı. Büyükşehirlerden sahil şeridine uzanan suç ağının deşifre edildiği operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonların bilançosunu paylaştı.

Son iki haftadır jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde toplam 155 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 27'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

HAVADAN VE KARADAN ABLUKA: ÇOK SAYIDA ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde büyükşehirlerden başlayıp sahil şeridindeki illere kadar uzanan organize suç ağı deşifre edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda JİHA (Jandarma İnsansız Hava Araçları) ve komandoların etkin rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Jandarma Komandolarımızın desteğiyle karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda, 81 adet araç ile 6 adet bot ele geçirildi. Göç yönetiminin güvenlik boyutunu, insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte, yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

